L’organització demana inspeccions immediates per a investigar els preus pagats als productors i comprovar si es respecten els costos de producció.
L’entitat ha presentat una sol·licitud formal davant l’AICA i la Conselleria d’Agricultura perquè s’investigue qui assumeix el cost dels descomptes.
LA UNIÓ Llauradora ha criticat les promocions de taronges a 0,95 euros el quilo que les cadenes Aldi i Lidl han anunciat per a esta setmana i n’ha exigit la retirada. L’organització considera que estes ofertes banalitzen el valor de la producció citrícola i poden augmentar la pressió sobre els preus que perceben els llauradors.
Davant d’esta situació, l’entitat ha presentat una sol·licitud formal d’investigació a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA) i a la Conselleria d’Agricultura perquè comproven les condicions de compra de les taronges incloses en les promocions, els imports efectivament pagats i el compliment de la Llei de la Cadena Alimentària en totes les baules.
Aldi anuncia taronges Navelina de categoria I i origen Espanya en envasos de quatre quilos, amb una rebaixa del 21%. Lidl, per la seua banda, ofereix taronges de categoria I i origen Espanya en malles de dos quilos, amb un descompte del 36%. Les dues promocions coincideixen en el preu anunciat de 0,95 euros per quilo.
Per a LA UNIÓ, esta coincidència fa necessària una resposta inspectora ràpida que aclarisca com s’han calculat els preus i qui assumeix realment el cost de les rebaixes. L’organització adverteix que utilitzar les taronges com a reclam comercial pot establir una referència de mercat artificialment baixa i incrementar la pressió negociadora sobre els productors.
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha reclamat explicacions a les dues cadenes: «Aldi i Lidl han d’explicar qui paga estes rebaixes. Darrere de cada quilo de taronges hi ha mesos de treball, inversions i despeses que el llaurador ha d’afrontar. El camp no pot convertir-se en la variable d’ajust de les campanyes comercials de dues grans cadenes».
Els costos de producció, al centre de la investigació
L’organització recorda que les referències de l’IVIA per a la campanya 2019/20 ja situaven els costos del cultiu del taronger a la Comunitat Valenciana en 6.004 euros per hectàrea sense recol·lecció i 8.935 euros amb recol·lecció inclosa. Estes quantitats no incorporaven conceptes com la renda de la terra, les assegurances agràries o els interessos dels capitals propis.
Segons l’actualització de LA UNIÓ amb l’IPC general, estes xifres arribarien aproximadament als 7.690 i 11.440 euros per hectàrea, respectivament. A més, als costos de producció i recol·lecció cal afegir les despeses de transport, selecció, manipulació, envasament, distribució i minvaments fins que la fruita arriba al consumidor.
Per això, l’organització reclama que la investigació reconstruïsca documentalment la formació del preu i determine si la remuneració que rep el productor cobreix els costos efectius de la seua explotació.
Les inspeccions haurien de revisar contractes, factures, liquidacions i justificants de pagament, així com les aportacions promocionals, els descomptes posteriors i qualsevol altra condició que reduïsca l’import final percebut pels proveïdors. L’objectiu és comprovar si les rebaixes es traslladen cap a les primeres baules de la cadena i si s’han produït incompliments sancionables.
Peris també ha assenyalat que destacar l’origen espanyol en els fullets comercials ha d’anar acompanyat d’unes condicions de compra que permeten mantindre la producció al territori. «El compromís amb els nostres productors es demostra amb els preus que se’ls paguen», ha afirmat.
LA UNIÓ demana controls d’ofici i estudis actualitzats
LA UNIÓ recorda que la Llei de la Cadena Alimentària obliga a respectar els costos de producció de l’operador anterior i prohibeix traslladar cap arrere el risc empresarial de la política comercial de la distribució. L’entitat demana que estes obligacions es comproven també en les promocions vinculades a aplicacions o programes de fidelització.
Així mateix, reclama al Ministeri d’Agricultura i a la Generalitat estudis periòdics i actualitzats dels costos per varietats i sistemes productius, amb l’objectiu de facilitar les inspeccions i detectar ràpidament operacions que puguen destruir valor en la cadena alimentària.
L’organització considera insuficient que la vigilància depenga exclusivament de les denúncies individuals dels llauradors, especialment quan poden témer perdre compradors. Per això, demana controls d’ofici sobre les grans promocions de productes agraris i una actuació que arribe des de les cadenes de distribució fins a les explotacions d’origen.
«Els fullets estan a la vista de tot el món. L’Administració ha d’actuar amb rapidesa, seguir la traçabilitat de les operacions i comprovar quant ha cobrat qui ha cultivat eixes taronges. Si es detecten infraccions, ha d’haver-hi sancions dissuasives», ha conclòs Carles Peris.