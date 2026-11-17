La pedregada del passat dissabte al Baix Maestrat ha deixat importants danys en el camp.
LA UNIÓ Llauradora xifra en 7,29 milions d’euros les pèrdues agrícoles ocasionades per este episodi meteorològic, que ha afectat unes 5.600 hectàrees de cultiu.
Els cítrics concentren la major part dels perjudicis, seguits de les hortalisses, l’olivar i, en menor mesura, l’ametla i la garrofa.
Les localitats més afectades són Sant Rafel del Riu, Vinaròs, Canet lo Roig, Sant Jordi, Traiguera i Rossell. La intensitat de la calamarsada, que va descarregar en pocs minuts durant la vesprada de dissabte, ha provocat importants danys en les explotacions, en un moment avançat de la campanya agrícola.
Des de LA UNIÓ reclamen a les administracions un paquet urgent de mesures per a ajudar els agricultors a recuperar-se dels efectes del temporal.
Entre les mesures que planteja l’organització hi ha el repartiment gratuït de fungicides i cicatritzants per a evitar malalties en els cultius, l’agilització de les peritacions d’Agroseguro i ajudes directes per a les explotacions amb pèrdues superiors al trenta per cent de la producció.
També proposa bonificacions en les quotes de la Seguretat Social, reduccions fiscals, la condonació de l’IBI rústic de les parcel·les afectades i línies de crèdit preferencials.
LA UNIÓ considera que la rapidesa en l’aprovació d’estes mesures serà clau per a garantir la recuperació del sector agrari i evitar que els agricultors hagen d’afrontar sols les conseqüències d’este nou episodi de fenòmens meteorològics adversos.