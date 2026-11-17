El Departament de Salut de La Ribera ha atés 126 nous casos de càncer de pulmó durant 2026.
L’hospital aposta per tractaments personalitzats, tècniques quirúrgiques mínimament invasives i teràpies oncològiques d’última generació.
L’Hospital Universitari de La Ribera ha tractat 431 pacients amb càncer de pulmó mitjançant immunoteràpia des de 2025. Es tracta de medicaments innovadors que permeten oferir tractaments cada vegada més personalitzats. Les xifres inclouen pacients diagnosticats en anys anteriors que continuen rebent esta teràpia.
Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Pulmó, el cap del Servici de Cirurgia Toràcica del centre, el doctor José M. Galbis, ha destacat els avanços mèdics que han canviat el pronòstic d’esta malaltia. «Parlar de càncer de pulmó no significa parlar d’un pronòstic molt desfavorable, com fa anys. Hui podem parlar també de pacients que es curen, que recuperen la seua vida i que tenen noves oportunitats gràcies als avanços mèdics», ha assenyalat.
Durant 2026, el Departament de Salut de La Ribera ha atés 126 nous casos. L’abordatge de la malaltia es du a terme mitjançant equips multidisciplinaris i diferents comités de tumors, que establixen un tractament individualitzat segons les característiques de cada pacient.
La cirurgia toràcica té un paper essencial en els tumors localitzats, amb l’aplicació de tècniques mínimament invasives que reduïxen l’agressió quirúrgica i afavorixen la recuperació. L’atenció es completa amb quimioteràpia i teràpies d’última generació, com la immunoteràpia, els tractaments dirigits i els immunoconjugats.
A més, l’hospital aplica tècniques moleculars per a detectar micrometàstasis ganglionars i estratègies que combinen cirurgia i tractament oncològic en funció del tipus de tumor i de les necessitats de cada persona. «Ja no es tracta únicament d’extirpar un tumor. Es tracta de curar quan és possible, preservar la funció pulmonar i retornar al pacient el seu projecte de vida», ha explicat el doctor Galbis.
El diagnòstic precoç, una ferramenta decisiva
L’especialista ha insistit que la detecció precoç continua sent fonamental per a millorar les possibilitats de tractament. Entre els símptomes que han de motivar una consulta mèdica es troben la tos persistent, especialment si canvia de característiques; la presència de sang en tossir; la dificultat respiratòria i la pèrdua de pes inexplicable.
Així mateix, ha recordat que abandonar el tabac és la mesura preventiva més eficaç i que el TAC de baixa dosi permet detectar lesions en fases primerenques en persones seleccionades d’alt risc.
El doctor José M. Galbis ha advertit que arribar tard al diagnòstic continua sent un dels principals obstacles en esta malaltia. «El major enemic del càncer de pulmó no és només el tabac, també ho és arribar tard al diagnòstic. Un tumor xicotet pot representar una gran oportunitat de curació, per la qual cosa cal consultar amb un especialista davant la menor sospita», ha conclòs.