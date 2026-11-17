La xarxa va registrar un increment del 0,58 % respecte al mateix mes de 2025, amb la línia 3 com la més utilitzada i l’estació de Xàtiva al capdavant del trànsit.
FGV va sumar 10,3 milions de desplaçaments entre Metrovalencia i el TRAM d’Alacant, mentre que la jornada de més afluència a la xarxa valenciana va ser el dijous 8 d’octubre.
Metrovalencia va registrar 8.713.258 viatgers durant el mes d’octubre, un 0,58 % més que en el mateix període de l’any anterior, segons les dades de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Les sis línies de metro van acumular 7.553.844 desplaçaments, mentre que les quatre línies de tramvia van sumar 1.159.414 viatges.
La jornada de més afluència va ser el dijous 8 d’octubre, amb un total de 367.856 passatgers. En el conjunt de les xarxes de Metrovalencia i el TRAM d’Alacant, FGV va registrar 10.355.405 desplaçaments, un 1,62 % més que en octubre de 2025.
La línia 3 i l’estació de Xàtiva, al capdavant
La línia de metro amb més trànsit va ser la línia 3 (Rafelbunyol-Aeroport), amb 1.722.020 viatgers. A continuació es van situar la línia 5 (Marítim-Aeroport), amb 1.364.852; la línia 1 (Bétera-Castelló), amb 1.242.510; la línia 2 (Llíria-Torrent Avinguda), amb 1.178.390; la línia 7 (Marítim-Torrent Avinguda), amb 1.025.242, i la línia 9 (Alboraia Peris Aragó-Riba-roja de Túria), amb 1.020.830 usuaris.
Pel que fa al tramvia, la línia 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch) va ser la més utilitzada, amb 596.287 desplaçaments. La van seguir la línia 10 (Alacant-Natzaret), amb 275.290; la línia 6 (Tossal del Rei-Marítim), amb 260.261, i la línia 8 (Neptú-Marítim), amb 27.576 viatgers.
En el rànquing d’estacions, Xàtiva va ocupar la primera posició amb 557.104 desplaçaments. En segon lloc es va situar Colón, amb 467.644, i en tercer lloc Àngel Guimerà, amb 350.093. També van destacar Plaça Espanya, amb 289.305 viatgers; Benimaclet, amb 226.544; Facultats, amb 220.304; Mislata, amb 207.057; Torrent Avinguda, amb 204.740; Avinguda del Cid, amb 203.521, i Túria, amb 202.416.
Mislata i Torrent, entre les estacions més utilitzades de l’àrea metropolitana
En l’àrea metropolitana, Mislata va ser l’estació amb més trànsit, amb 207.057 usuaris, seguida de Torrent Avinguda, amb 204.740. També van figurar entre les cinc més utilitzades Paiporta, amb 162.461 desplaçaments; Aeroport, amb 153.330, i Torrent, amb 135.338.
Entre les parades de tramvia, La Carrasca va registrar 84.385 viatges, seguida d’Alacant, amb 67.517; Pont de Fusta, amb 58.739; Benimaclet, amb 47.002, i Vicente Andrés Estellés, amb 46.179.
D’altra banda, el TRAM de Castelló va registrar 289.691 viatgers durant octubre, un 2,17 % menys que en el mateix mes de 2025, amb un total de 8.624 expedicions.