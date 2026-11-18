La nova aplicació gratuïta permet comunicar incidències en la via pública amb geolocalització i fotografies, així com programar la recollida de trastos.
La plataforma també incorpora informació sobre servicis municipals, agenda d’activitats, cita prèvia, farmàcies de guàrdia i meteorologia.
L’Ajuntament d’Algemesí ha posat en marxa una nova aplicació mòbil gratuïta que reunix en una mateixa plataforma informació d’interés, servicis municipals i ferramentes per a facilitar les gestions quotidianes des del telèfon.
Entre les principals novetats destaca un nou gestor d’incidències en la via pública, que substituïx l’anterior Línea Verde i permet comunicar desperfectes mitjançant la geolocalització i l’enviament de fotografies.
A més, l’aplicació incorpora un sistema per a programar la recollida de trastos, un directori d’edificis i servicis municipals amb informació sobre el seu estat de reconstrucció, una agenda d’activitats, la sol·licitud de cita prèvia, les farmàcies de guàrdia i informació meteorològica.