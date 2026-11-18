El sector citrícola valencià ha inaugurat hui de manera oficial la campanya 2026/27 amb la celebració de la sisena edició del tradicional «Primer Tall de la Taronja».
L’acte, ha tingut lloc en una finca de l’empresa Bollo Natural Fruit situada al terme municipal d’Alzira, i ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
Durant la seua intervenció i després de realitzar el tall simbòlic dels primers fruits de la temporada, el cap del Consell ha aprofitat l’aparador per a traslladar les principals reivindicacions del camp valencià.
Pérez Llorca ha exigit davant la Unió Europea i el Govern central l’activació de la clàusula de salvaguarda i un reforç urgent dels controls fitosanitaris en frontera per a frenar l’entrada massiva de cítrics procedents de tercers països —que ja supera les 616.000 tones importades— si no compleixen els mateixos estàndards de qualitat i seguretat exigits als productors europeus.
Per la seua banda, representants de la IGP Cítrics Valencians, encapçalats pel seu gerent, José Enrique Sanz, han posat en valor l’inici d’una campanya marcada per les condicions climatològiques i la incidència de plagues, que han condicionat el volum de producció en determinades zones.
Malgrat la davallada acumulada en l’últim quinquenni, el sector afronta l’exercici amb un lleuger repunt respecte a la campanya anterior i amb la presència als punts de venda de varietats emblemàtiques com la Clemenules.
Tant les institucions com el sector han fet una crida als consumidors perquè aposten pel producte de proximitat i busquen el segell d’origen de la IGP Cítrics Valencians als lineals, com a garantia de qualitat, frescor i sostenibilitat per a l’economia agrària valenciana.
Amb este acte simbòlic a la Ribera Alta, el camp valencià obri una temporada decisiva en què el sector confia que la qualitat dels seus cítrics i el suport institucional permeten garantir la rendibilitat dels llauradors davant la competència exterior.