Les Drassanes del Grau de València acullen l’exposició del trenta-dosé Premi de Pintura Ciutat d’Algemesí, amb les obres de trenta-tres artistes finalistes.
El primer premi, dotat amb sis mil euros, ha sigut per a Nuria Rodríguez, per la seua obra Atles Efímer, que passarà a formar part de la col·lecció artística municipal d’Algemesí.
El jurat també ha concedit tres accèssits a Miguel Castillo Oñate, Miguel Ángel Mestre Yago i María Tinaut.
En esta edició s’han presentat cent huitanta-tres obres, que oferixen una mostra de la diversitat i la vitalitat de la pintura contemporània.
La iniciativa és fruit de la col·laboració entre els ajuntaments d’Algemesí i València, que permet mantindre el certamen mentre continuen els treballs de recuperació del patrimoni cultural afectat per la dana.
L’exposició es podrà visitar fins al trenta-u de gener de dos mil vint-i-set, a les Drassanes del Grau.