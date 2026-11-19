Este episodi de ponent deixa ratxes de fins a huitanta quilòmetres per hora a l’interior nord de València, i de setanta quilòmetres per hora a l’interior sud valencià i a l’interior d’Alacant.
A més, al llarg d’este dijous s’esperen ruixats febles a la meitat nord i una baixada generalitzada de les temperatures, amb màximes que es quedaran al voltant dels vint-i-quatre graus a les capitals de província.
De cara a divendres, el vent anirà perdent força de manera progressiva.
Davant d’esta situació, el servei d’Emergències 112 recomana retirar dels balcons i terrasses qualsevol objecte que puga caure al carrer, allunyar-se de murs, bastides o zones arbrades, i extremar la precaució al volant, especialment en els avançaments i a l’eixida dels túnels.