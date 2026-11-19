La fira tindrà lloc els dies 21 i 22 de novembre amb estands agroecològics i artesanals, foodtrucks, activitats infantils, exhibicions i música en directe.
La plaça de la Constitució serà l’epicentre de dos jornades que reivindiquen el moniato, la gastronomia local, el comerç de proximitat i les tradicions d’Albal.
Albal es prepara per a viure una nova edició de la Fira del Moniato, una celebració que posa en valor un dels productes més emblemàtics de la gastronomia de la tardor i que s’ha convertit en una cita destacada per a reivindicar les tradicions i la identitat del municipi.
La fira tornarà a reunir veïns i visitants al voltant del moniato, amb l’objectiu de donar protagonisme a este producte tan arrelat a la cultura popular valenciana.
La programació d’enguany, prevista per als dies 21 i 22 de novembre, oferirà una àmplia varietat de propostes per a tots els públics, amb estands de productes agroecològics i artesanals, foodtrucks, activitats infantils, exhibicions, música en directe i la participació de diferents associacions locals.
La plaça de la Constitució i els seus voltants es convertiran en l’epicentre de la festa, que també inclourà una activitat especial per a descobrir l’entorn de l’Albufera. Dos dies en què Albal tornarà a eixir al carrer per a gaudir de la gastronomia, el comerç de proximitat i les seues tradicions.