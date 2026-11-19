La Conselleria d’Educació ha proposat reduir progressivament les ràtios màximes d’alumnes als centres públics de la Comunitat Valenciana.
La principal novetat és que les aules del segon cicle d’Infantil passarien de 25 a 20 alumnes a partir del curs 2027-2028.
La proposta també contempla reduir les ràtios en Primària, de 25 a 22 alumnes, i en Secundària, de 30 a 25. Segons la Conselleria, l’objectiu és millorar l’atenció individualitzada i detectar abans possibles necessitats educatives.
La iniciativa s’ha presentat este 19 de novembre als sindicats, però la reunió ha acabat sense acord. Les organitzacions sindicals consideren insuficients les mesures i reclamen una reducció més gran de les ràtios i avançar el calendari d’aplicació.