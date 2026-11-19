El mercat ambulant de Guadassuar estrena nova ubicació a la Plaça Generalitat Valenciana
El mercat ambulant de Guadassuar ha canviat d’ubicació i, a partir d’ara, s’instal·larà a la Plaça Generalitat Valenciana.
En este dia d’inauguració, fins i tot els no compradors s’han animat a eixir al carrer.
Este trasllat ha sigut possible gràcies a la cessió d’este espai per part de la Diputació, que ha permés al municipi habilitar una nova zona per a acollir els diferents llocs de venda del mercat setmanal.
Un canvi d’ubicació que ha vingut acompanyat d’un gran nivell de qualitat que s’ha aconseguit per a comerciants i compradors.
Després de vore gran afluència al mercat, sembla que el trasllat sí que ha agradat als veïns.
El dia de mercat en Guadassuar sempre és molt esperat pels comerciants, que aprofiten la visita al municipi per a traure els productes de més qualitat.
Una jornada en la que l’Ajuntament ha eixit al carrer per a omplir esta inauguració de festa… i de regals!
Amb este canvi, l’Ajuntament busca millorar les condicions tant per als venedors com per als veïns i veïnes que acudixen cada setmana a fer les seues compres.
D’esta manera, Guadassuar continua apostant per la millora dels serveis municipals i per oferir un entorn més adequat per a una activitat comercial que forma part de la vida quotidiana del municipi.