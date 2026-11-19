Guadassuar ha iniciat esta setmana les obres de reparació de l’auditori municipal, un espai que acull al llarg de l’any nombroses activitats culturals, socials i municipals, i que s’ha convertit en un punt de trobada per als veïns del municipi.
L’edifici va quedar inutilitzat després del pas de la dana, que va provocar importants desperfectes en les instal·lacions i va obligar a suspendre les activitats que habitualment es desenvolupaven en este espai.
Ara, després dels treballs previs i de les gestions necessàries, la reparació ja està en marxa amb l’objectiu de recuperar la normalitat i tornar a posar l’auditori a disposició de la ciutadania.
Es tracta d’una actuació important per al municipi, ja que permetrà recuperar un espai fonamental per a la vida cultural i associativa de Guadassuar. Si els treballs avancen segons el calendari previst, està previst que l’auditori puga tornar a estar disponible a finals de l’any que ve.