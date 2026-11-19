Els arrossers acord en iniciar mobilitzacions periòdiques a partir de desembre i mantindre-les fins a les eleccions autonòmiques de maig de 2027.
Els preus de 0,31 euros per quilo, davant uns costos de producció de 0,54 euros, amenacen la rendibilitat del sector i la conservació del parc natural.
La Unió Llauradora reclama a la Generalitat una ajuda extraordinària de 1.200 euros per hectàrea d’arròs per a evitar que nombrosos productors abandonen l’activitat en 2027.
L’organització alerta que la crisi de rendibilitat del sector posa en perill tant la continuïtat de les explotacions com la conservació de l’Albufera, precisament quan València impulsa la candidatura del parc a Reserva de la Biosfera.
La reivindicació va centrar la reunió de la sectorial arrossera de LA UNIÓ celebrada ahir a Sueca, on es va acordar per unanimitat iniciar mobilitzacions periòdiques a partir de desembre i mantindre-les fins a les eleccions autonòmiques de maig de 2027, si les administracions no ofereixen respostes concretes.
L’organització proposa una ajuda de 1.200 euros per hectàrea per a compensar les pèrdues de la campanya de 2026 i facilitar la pròxima sembra. La mesura suposaria uns 20 milions d’euros per convocatòria, una quantitat que considera assumible pel Consell davant la importància econòmica, social i ambiental del cultiu.
El responsable sectorial de l’arròs de LA UNIÓ, Enric Bellido, considera que no es pot aspirar a declarar l’Albufera Reserva de la Biosfera mentre es deixa arruïnar els arrossers que contribueixen a conservar-la. L’organització recorda que el cultiu de l’arròs és fonamental per a la gestió de l’aigua, el manteniment de les infraestructures hidràuliques, la conservació del paisatge i els hàbitats de nombroses espècies d’aus.
La situació econòmica és especialment preocupant. Segons les estimacions de LA UNIÓ, la producció d’arròs ha disminuït al voltant d’un 40% en la campanya de 2026, mentre que els preus màxims oferits als productors se situen en 0,31 euros per quilo, davant uns costos de producció de 0,54 euros.
La diferència de 0,23 euros per quilo representa que el preu de venda està aproximadament un 43% per davall del cost de producció. A esta situació se sumen els sobrecostos dels tancats de l’Albufera, els problemes de plagues i malalties i l’encariment dels fertilitzants.
L’organització alerta que l’abandó dels arrossars també afectaria les terres arrendades, que podrien quedar sense activitat agrària i perdre el dret a determinades ajudes de la PAC. A més, tindria repercussions sobre cooperatives, empreses de serveis i municipis vinculats al sector. La situació podria estendre’s a altres zones humides, com la Marjal de Pego-Oliva.
Pel que fa a la interlocució amb la Generalitat, LA UNIÓ lamenta que el president Juanfran Pérez Llorca i els consellers d’Agricultura i Medi Ambient, Miguel Barrachina i Vicente Martínez Mus, encara no hagen concretat una reunió amb el sector. La Conselleria d’Agricultura ha delegat en el secretari autonòmic la trobada prevista per al pròxim 2 de desembre.
D’altra banda, el delegat del Govern, Roger Llanes, rebrà demà una representació dels arrossers, que traslladarà les reivindicacions dirigides a l’Administració central. Entre elles, demanen instruments de salvaguarda comercial davant les importacions i que s’identifique clarament el país de cultiu de l’arròs, diferenciant-lo del lloc d’envasament.
A la Generalitat, a més de l’ajuda extraordinària, reclamen que assumisca el 50% del cost de les quotes dels motors dels 104 tancats de l’Albufera, revise i incremente les ajudes agroambientals de 2027, reforce la lluita contra plagues i malalties i impulse inversions en infraestructures hidràuliques.
LA UNIÓ insisteix que les administracions han d’actuar abans que els productors prenguen decisions definitives sobre la pròxima campanya. El sector considera que encara es pot evitar que molts arrossars deixen de sembrar-se en 2027, però reclama mesures urgents per a garantir la rendibilitat del cultiu i el futur de l’Albufera.