L’auditori completa l’aforament, tant en el pati de butaques com en l’amfiteatre, davant l’interés de les persones majors per conéixer qüestions relacionades amb el seu patrimoni
El notari José Juan Llobregat Vayá ha oferit una sessió informativa amb explicacions pràctiques sobre herències i testaments
L’Associació de Gent Major d’Alzira ha celebrat una xarrada informativa sobre herències i testaments, impartida pel notari José Juan Llobregat Vayá amb la col·laboració de la Regidoria de Salut i Benestar Animal de l’Ajuntament d’Alzira. La convocatòria ha sigut un èxit de participació, fins al punt que l’auditori de la Casa de la Cultura ha completat el seu aforament, tant en el pati de butaques com en l’amfiteatre.
La resposta del públic evidencia l’interés que desperten entre les persones majors les qüestions relacionades amb la vida quotidiana, el patrimoni personal i el futur de les seues famílies. L’acollida ha sigut una gran satisfacció per a la junta directiva de l’associació, que valora l’èxit de la iniciativa i l’esforç per oferir activitats informatives de qualitat, gratuïtes i obertes a la ciutadania.
Durant la sessió, el notari José Juan Llobregat Vayá ha abordat diferents aspectes jurídics relacionats amb les herències i els testaments, amb explicacions clares, pràctiques i comprensibles sobre una matèria que sovint genera dubtes i inquietuds entre les famílies.
L’associació ha expressat el seu agraïment al notari per la professionalitat, la proximitat i la capacitat de fer accessibles qüestions legals de gran importància, així com per la seua contribució a una jornada enriquidora i útil per a totes les persones assistents.
També ha agraït la presència del regidor Ricardo Belda i la col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Salut i Benestar Animal, en el suport a les iniciatives destinades a millorar la informació, la formació i el benestar de les persones majors.
La junta directiva destaca que l’èxit de la convocatòria demostra que les persones majors d’Alzira mantenen intactes les ganes d’aprendre, conéixer els seus drets i participar activament en la vida social i cultural de la ciutat.
L’entitat reivindica, així, la importància de continuar oferint espais i oportunitats perquè les persones majors puguen seguir aprenent, compartir experiències i ser protagonistes de la societat alzirenya.