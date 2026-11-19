El festival arriba a la catorzena edició amb una proposta cultural que acosta la música clàssica als veïns i visitants.
La iniciativa reforça l’aposta de Polinyà de Xúquer per la cultura i la difusió de la música de cambra.
Polinyà de Xúquer celebra este cap de setmana la catorzena edició del Festival de Música de Cambra, una cita cultural que aposta per acostar la música clàssica a tots els públics a través d’una experiència diferent i original.
La jornada comptarà amb diverses peces que faran disfrutar els veïns i visitants. Amb esta iniciativa, Polinyà de Xúquer continua apostant per la cultura i per donar visibilitat a la música de cambra.