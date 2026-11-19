El ganxet es convertix en una ferramenta de reivindicació i conscienciació a Torrent amb motiu del 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
Vint-i-cinc dones de diferents edats han participat en el projecte «Teixir contra la violència», impulsat per la Casa de la Dona, elaborant pancartes tèxtils amb missatges com «No és no», «No estàs sola», «Stop» o «Respecte».
La iniciativa, coordinada per la dissenyadora tèxtil Carolina Damonte, ha convertit el taller de ganxet en un espai de trobada, convivència i suport mutu entre dones de diferents generacions.
L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, i la regidora d’Igualtat, Amparo Chust, han visitat la mostra i han conegut el treball realitzat per les participants.
L’exposició, titulada «Teixir contra la violència», es pot visitar des del 18 de novembre al vestíbul de la Casa de la Dona.
Una proposta que demostra que, a través de la creativitat i el treball col·lectiu, també es pot alçar la veu contra la violència masclista.