La Policia Local desplega operatius especials durant novembre per a millorar la seguretat viària i prevenir conductes de risc.
Els agents han denunciat vehicles amb la ITV caducada, sense assegurança, estacionaments indeguts i infraccions relacionades amb patinets elèctrics.
La Policia Local d’Alzira està intensificant durant este mes els controls de trànsit al barri de l’Alquerieta amb l’objectiu de millorar la seguretat viària, previndre conductes de risc i garantir el compliment de la normativa de circulació.
Els operatius s’estan desplegant en diferents punts del barri i inclouen controls de documentació, verificacions de vehicles i actuacions específiques per a detectar possibles infraccions.
Entre les incidències detectades, els agents han denunciat conductors per circular amb la ITV caducada i han immobilitzat i traslladat al depòsit municipal vehicles que circulaven sense l’assegurança obligatòria. També s’han tramitat denúncies per estacionaments indeguts i s’han denunciat i intervingut diversos vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics.
En una altra de les intervencions, els agents van immobilitzar un ciclomotor el conductor del qual presentava una autorització d’un altre país sobre la validesa de la qual existien dubtes. Per este motiu, s’han iniciat gestions amb les autoritats competents del Paraguai per a comprovar l’autenticitat de la documentació.
El regidor de Seguretat, Enrique Montalvá, ha destacat que estos controls formen part del treball continu de la Policia Local per a millorar la seguretat als barris, detectar i corregir conductes que poden posar en risc la ciutadania i garantir el compliment de les normes de circulació.
Montalvá ha remarcat també que la seguretat viària és una responsabilitat compartida i ha assegurat que continuaran impulsant actuacions preventives i de control per a aconseguir uns barris més segurs i una millor convivència.