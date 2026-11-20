Benifaió ha inaugurat una exposició molt entranyable i amb olor a Nadal.
Els xiquets de Benifaió han creat unes postals de Nadal que es podran visitar fins al 26 de desembre i també votar la favorita de cadascú.
El guanyador serà l’encarregat d’encendre les llums de Nadal del poble. A més, també rebrà un premi econòmic, tant ell com la seua classe, per a utilitzar en el comerç del poble.
Per si fora poc, eixa postal es convertirà en la targeta institucional amb la qual l’ajuntament felicitarà el Nadal. Benifaió ja fa olor a festes nadalenques!