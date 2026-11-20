La convocatòria disposa d’una dotació màxima de 100.000 euros i permet concedir fins a 5.000 euros per entitat beneficiària
Els ajuntaments, fundacions, associacions i entitats sense ànim de lucre poden presentar les sol·licituds fins al 4 de desembre
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha convocat les subvencions destinades a la difusió, promoció i foment del patrimoni de la Comunitat Valenciana reconegut per la Unesco com a Patrimoni Mundial o Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, així com dels béns inclosos en el Registre de Bones Pràctiques de Salvaguarda.
La convocatòria, publicada este divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), compta amb una dotació global màxima de 100.000 euros, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a 2026.
Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva i podran arribar fins a 5.000 euros per entitat beneficiària, sense superar en cap cas el pressupost total de l’actuació subvencionada.
Qui pot sol·licitar les subvencions?
Podran optar a estes ajudes els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, així com fundacions, associacions i altres entitats sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la difusió, promoció i foment d’este patrimoni i que siguen titulars del bé o de l’òrgan encarregat de la seua gestió.
La convocatòria contempla diferents activitats subvencionables, entre les quals es troben l’organització de trobades, seminaris i congressos relacionats amb el patrimoni mundial o immaterial de la humanitat a la Comunitat Valenciana.
També s’inclou l’elaboració de publicacions destinades a facilitar informació sobre els béns reconeguts per la Unesco, així com la realització d’exposicions i altres iniciatives de difusió orientades a afavorir el coneixement d’este patrimoni.
Termini de sol·licitud fins al 4 de desembre
Les actuacions que opten a les ajudes hauran d’haver començat a partir de l’1 de gener de 2026.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el pròxim 4 de desembre i la tramitació s’haurà de realitzar exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana.