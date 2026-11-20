El Pla Integral per al Repte Demogràfic 2026-2036 contempla actuacions en habitatge, ocupació, servicis públics i desenvolupament rural.
La recuperació d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals afectades per la dana de 2024 arriba als 113 milions d’euros i s’allargarà fins al juny de 2027.
El Consell ha aprovat este divendres el Pla Integral per al Repte Demogràfic de la Comunitat Valenciana 2026-2036, que contempla 190 mesures per a fer front al despoblament, i ha ampliat en 20 milions d’euros el pressupost destinat a recuperar les infraestructures de prevenció d’incendis forestals danyades per la dana de 2024.
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha anunciat els acords després del Ple, en el qual també s’han autoritzat contractes sanitaris per valor de 66,8 milions d’euros, el manteniment del TRAM d’Alacant i diferents iniciatives en matèria d’educació, emergències i turisme.
El nou pla demogràfic establix una estratègia per als pròxims deu anys, articulada en huit eixos i 190 mesures per a afavorir la permanència de població en els municipis rurals. Entre les actuacions figuren incentius a l’activitat empresarial i al cooperativisme agrari, programes per a jóvens i dones del medi rural, mesures per a facilitar l’accés a l’habitatge i millores en els servicis sanitaris, educatius, de transport i connectivitat.
També contempla la revisió de la normativa urbanística i del sòl, iniciatives per a impulsar els sectors econòmics tradicionals i mecanismes de coordinació entre administracions.
113 milions per a recuperar infraestructures forestals
El Consell ha ampliat la declaració d’emergència de l’encàrrec a TRAGSA per a recuperar les infraestructures de prevenció d’incendis forestals afectades per les inundacions d’octubre i novembre de 2024. L’ampliació suposa 20 milions d’euros més, fins a arribar als 113 milions, i prolonga els treballs fins al 30 de juny de 2027.
Fins ara s’han reparat més de 4.000 quilòmetres de pistes forestals. Les noves actuacions permetran intervindre en danys detectats durant l’execució de les obres, especialment en sistemes de drenatge, estructures de pas i elements de protecció i seguretat.
66,8 milions en contractes sanitaris i manteniment del TRAM
En matèria sanitària, s’ha autoritzat un acord marc per al subministrament de material de cobertura quirúrgica als centres públics valencians, amb un valor estimat de 49,6 milions d’euros i una duració inicial de dos anys, prorrogable fins a dos més.
També s’ha aprovat la contractació del manteniment integral de l’equipament d’imatge diagnòstica de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, per 17,2 milions d’euros i un període de cinc anys.
En transport, el Ple ha autoritzat el manteniment de 43 unitats del TRAM d’Alacant, amb un valor estimat de 21,7 milions d’euros i una duració de tres anys.
Educació, cultura i emergències
El Consell ha aprovat tres convenis educatius i culturals. El primer destina 674.680 euros al manteniment de les sis unitats d’Educació Especial del centre La Unión de Torrent. El segon, amb més d’un milió d’euros, finançarà centres municipals de formació de persones adultes d’Alboraia, Altea, Alfafar, Burjassot, Catarroja, Cullera i Paiporta.
El tercer conveni, entre l’IVAM i l’Institut Valencià de Cultura, contempla una aportació conjunta de 154.400 euros per al cicle de concerts Posar la veu i una exposició de l’artista alcoiana Rosana Antolí.
En emergències, s’ha aprovat un conveni amb el Consell Valencià de Treball Social per a facilitar la participació d’estos professionals en situacions de protecció civil, així com dos convenis amb els consorcis provincials de bombers de Castelló i València per a la gestió operativa dels mitjans del Servici de Bombers Forestals durant 2026, per un import total de 3,85 milions d’euros.
Promoció turística internacional
Finalment, s’ha autoritzat la contractació del Pla Integral de Promoció Turística Internacional de la Comunitat Valenciana, amb un valor estimat de 19,8 milions d’euros i una duració inicial de dotze mesos, prorrogable per altres dotze.
El contracte contempla accions de promoció exterior, publicitat, producció audiovisual i relacions públiques per a afavorir la recuperació de l’activitat turística després de la dana.
A més, s’han aprovat quatre convenis turístics: 40.000 euros per al Centre d’Interpretació dels Aljubs i la ruta Camins de l’Aigua de la Vall d’Alba; 11.900 euros per a millorar l’oficina Tourist Info de Tavernes de la Valldigna; 200.000 euros per a la promoció de la Costa Blanca i 290.000 euros per a accions de promoció turística de la ciutat d’Alacant.