La Generalitat destina 20 millones adicionales a reparar daños que no se detectaron en las primeras inspecciones o que han revelado una mayor gravedad durante las obras.

Los trabajos han permitido actuar ya sobre más de 4.000 kilómetros de pistas forestales y se prolongarán hasta el 30 de junio de 2027.

El Consell ha ampliado hasta los 113 millones de euros la inversión destinada a recuperar las infraestructuras forestales dañadas por la dana de 2024. La medida contempla una partida adicional de 20 millones de euros y amplía el plazo de ejecución de las actuaciones hasta el 30 de junio de 2027.

Los trabajos, encargados a la empresa pública TRAGSA, comenzaron tras las intensas lluvias y han permitido reparar más de 4.000 kilómetros de pistas forestales en las zonas afectadas de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, conforme han avanzado las obras y se ha podido acceder a nuevos puntos, se han detectado desperfectos que no eran visibles durante las primeras inspecciones o cuya magnitud era mayor de la prevista.

Entre los daños identificados figuran puentes y pasos sobre cauces afectados, erosiones y hundimientos en pistas, deterioro de sistemas de drenaje y problemas de estabilidad en taludes, firmes y muros de contención.

La ampliación permitirá completar las reparaciones necesarias, con actuaciones como la construcción y rehabilitación de pasos y puentes en municipios como Chiva, Benagéber, Chera, Requena y La Pobla de Benifassà.

También se llevarán a cabo trabajos de estabilización y mejora de pistas forestales, reparación de firmes, construcción de muros de contención y escolleras, así como mejoras en los sistemas de drenaje.

Estas intervenciones son fundamentales para restablecer la transitabilidad de la red forestal, garantizar la seguridad de vehículos y personal y evitar nuevos procesos erosivos, además de reforzar la estabilidad de las infraestructuras.

La recuperación permitirá mantener la operatividad de la red forestal y asegurar su función en las labores de prevención y extinción de incendios, reforzando la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.