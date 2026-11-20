La Mesa Sectorial ha aprovat per unanimitat la reducció de la jornada laboral, que suposarà 77 hores menys a l’any per professional i una inversió de 140 milions d’euros.
La mesura reforçarà les plantilles sanitàries i adaptarà l’organització de l’atenció primària i hospitalària per a mantindre l’activitat assistencial.
La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat per unanimitat la implantació de la jornada laboral de 35 hores setmanals efectives en el sistema sanitari públic valencià a partir de l’1 de gener de 2027. La mesura preveu la incorporació de 2.100 nous professionals i una inversió de 140 milions d’euros per part de la Conselleria de Sanitat.
L’acord, que haurà de ser ratificat en un pròxim Ple del Consell, suposa una reducció efectiva de 77 hores anuals per professional, passant de les actuals 1.589 hores a 1.512 hores. La nova jornada no es limitarà a incrementar els dies de lliurança, sinó que comportarà una reducció real del temps de treball.
La planificació contempla un increment estructural de les plantilles per a adequar els recursos humans a la nova jornada i reforçar la capacitat assistencial dels centres sanitaris.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha explicat que s’ha realitzat una anàlisi de les necessitats de personal en els diferents àmbits assistencials, servicis i categories professionals, combinant l’increment d’efectius amb una millora de l’organització i distribució dels recursos disponibles.
L’estratègia inclou el reforç de les plantilles, l’adequació de l’atenció continuada i de les guàrdies mèdiques, així com l’ús complementari de mòduls de productivitat per a cobrir necessitats específiques.
En atenció primària, la implantació de la nova jornada comportarà una reorganització de l’atenció continuada dels dissabtes, atenent criteris poblacionals, territorials i d’accessibilitat. En els municipis de menys de 75.000 habitants es mantindrà l’actual oferta de punts assistencials, mentre que en les localitats més poblades es reorganitzaran els dispositius amb una cobertura de referència aproximada de 75.000 habitants per punt.
En l’àmbit hospitalari, es preveu ampliar les plantilles en les categories que ho necessiten i adaptar l’organització de l’atenció continuada i les guàrdies mèdiques per a mantindre l’activitat durant els dissabtes.
La Conselleria considera que el reforç dels recursos humans i les millores organitzatives permetran millorar les condicions laborals dels professionals, mantindre l’assistència i avançar cap a una organització sanitària més eficient i adaptada a les necessitats de la ciutadania.