Alboraya, Alfafar, Altea, Burjassot, Catarroja, Cullera i Paiporta rebran 152.290 euros cadascun.
Les subvencions serviran per a cobrir les despeses del personal docent i el funcionament dels centres municipals.
El Consell ha aprovat convenis de col·laboració amb set municipis per a finançar els centres municipals de formació de persones adultes, amb una inversió global de 1.066.030 euros.
Les localitats beneficiàries són Alboraya, Alfafar, Altea, Burjassot, Catarroja, Cullera i Paiporta, que rebran una subvenció nominativa de 152.290 euros cadascuna, a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
Les ajudes permetran sufragar les despeses del personal docent contractat i altres costos corrents necessaris per al manteniment i funcionament dels centres formatius.
Els convenis tenen com a objectiu impulsar l’educació permanent i facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida, de manera que la ciutadania puga adaptar-se als continus canvis culturals, tecnològics i productius de la societat actual.
La planificació d’esta oferta pública respon als criteris acordats per l’Administració educativa en el marc del Consell de la Formació de Persones Adultes.