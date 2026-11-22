L’acte donarà a conéixer els vestits i complements que lluiran les màximes representants de les Falles de Carlet.
La presentació se celebrarà el divendres 27 de novembre, a les 20.00 hores, a la Casa de la Dansa.
La indumentària valenciana serà la protagonista del tradicional Manifest d’Indumentària de les Falleres Majors de Carlet 2027, una cita en què es descobriran els detalls dels vestits i complements que lluiran les màximes representants de les Falles del municipi.
Durant l’acte es posarà en valor el treball artesanal i la tradició que hi ha darrere de cada peça, així com la importància de conservar i transmetre la indumentària valenciana.
La presentació tindrà lloc el divendres 27 de novembre, a les 20.00 hores, a la Casa de la Dansa.