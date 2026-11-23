El Gran Teatre d’Alzira va acollir el passat 20 de novembre la XI Gala de l’Esport, una cita que va reunir el teixit esportiu de la ciutat.
Una jornada molt esperada que, des de l’Ajuntament, estimen amb especial carinyo pel seu significat.
I és que si alguna cosa aconsegueix este acte és posar en valor el treball, la dedicació i els èxits dels esportistes, clubs i entitats locals.
L’acte, organitzat pel Servei Municipal d’Esports, va servir per a retre homenatge a totes les persones que contribueixen a fer créixer l’esport alzireny i que, amb el seu esforç diari, mantenen viva l’activitat esportiva al municipi.
Durant la vetlada, es van entregar els guardons que reconeixen la trajectòria destacada de diferents esportistes. Per açò, l’agraïment dels que van rebre els distints premis és màxim.
Una gala en què també es va posar en valor als heroïns i heroïns que estan darrere dels esportistes guardonats. Parlem de pares, mares i famílies que els donen suport per a què ells puguen complir els seus somnis. Diuen que l’esforç és mínim…
I pel que fa als entrenadors, quan se’l pregunta per si senten o no orgull pel seu equip, la resposta és clara.