La iniciativa impulsada per la Diputació de València i la Federació de Pilota Valenciana promou la pràctica d’este esport tradicional entre les diferents generacions.
Les persones adultes ensenyen als més menuts a jugar a pilota en una activitat intergeneracional que busca transmetre la tradició i mantindre viu este símbol de la cultura valenciana.
Gavarda ha sigut escenari d’una jornada del nou programa ‘Pilota al poble’, una iniciativa impulsada per la Diputació de València en col·laboració amb la Federació de Pilota Valenciana, que té com a objectiu acostar este esport tradicional als municipis i fomentar-ne la pràctica entre les distintes generacions.
La iniciativa proposa una activitat intergeneracional en què les persones adultes ensenyen als més menuts a jugar a pilota, perquè després siguen els xiquets els qui prenguen protagonisme i practiquen este esport en un carrer del municipi. Una manera de transmetre la tradició, donar a conéixer la pilota valenciana i mantindre viu un dels elements més representatius de la cultura popular valenciana.