La Unió Musical de Torrent ha celebrat este cap de setmana el seu tradicional Concert Extraordinari de Santa Cecília
Una cita molt especial que ha tingut com a protagonista el prestigiós compositor holandés Johan de Meij, nomenat nou Director Honorífic de la Banda Simfònica de l’entitat.
El concert, celebrat a l’Auditori de Torrent, va estar dedicat a diverses composicions de De Meij, entre elles fragments de El Senyor dels Anells.
La vetlada també va servir per a donar la benvinguda a set nous músics i homenatjar cinc integrants pels seus 25 anys de trajectòria i dos més pels seus 50 anys de vinculació amb la Unió Musical. Entre estos últims es troba el president de l’entitat, Pepe Plaza.
La celebració continua esta setmana amb la cinquantena Setmana Musical, que oferix concerts i actuacions de les diferents agrupacions de la Unió Musical a la Sala Mariano Puig Yago. La programació s’allargarà fins al diumenge 29 de novembre, quan tindrà lloc la missa en honor a Santa Cecília a la parròquia de l’Assumpció.