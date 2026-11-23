La Generalitat Valenciana projecta una inversió de 7,7 milions d’euros per a millorar l’arribada d’aigua del Xúquer a través del posttransvasament Xúquer-Vinalopó.
L’actuació preveu construir una nova canonada d’uns dos quilòmetres que connectarà directament esta infraestructura amb la bassa de la SAT Virgen del Rosario, coneguda com a Los Suizos.
Segons la Conselleria d’Agricultura, el projecte donarà servei a més de mil regants d’Albatera i Hondón de los Frailes, a Alacant, amb una superfície de cultiu de més de nou-centes hectàrees.
La nova conducció permetria transportar entre 100 i 400 litres d’aigua per segon i eliminar el sistema de bombeig que s’utilitza actualment per a traslladar l’aigua fins a la bassa d’emmagatzematge.
D’esta manera, es preveu reduir el consum elèctric i els costos energètics dels regants. Un altre dels objectius és evitar que l’aigua procedent del Xúquer es mescle amb la dels pous de la serra de Crevillent.
Segons la Conselleria, esta mescla provoca problemes de proliferació d’algues que afecten els filtres i les xarxes de distribució i obliguen a interrompre el subministrament per a fer tasques de neteja. Per açò, assenyalen la necessitat de començar el més prompte possible.
El projecte ja disposa d’un informe favorable de supervisió, emés el passat 12 de novembre, però encara està pendent d’actualització pressupostària i de consulta ambiental.
Són dos tràmits previs al seu encàrrec a l’empresa pública Tragsa. La intervenció s’emmarca en les actuacions de modernització del posttransvasament Xúquer-Vinalopó que impulsa la Generalitat, amb l’objectiu de millorar les infraestructures de distribució i facilitar l’aprofitament dels recursos hídrics destinats al regadiu.