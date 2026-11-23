L’organització exigeix derogar el reglament europeu que obligarà a registrar electrònicament els tractaments fitosanitaris a partir de l’1 de gener de 2027.
Reclama al MAPA i a la Conselleria d’Agricultura que impulsen esta reivindicació davant les institucions europees.
LA UNIÓ Llauradora s’oposa a l’obligatorietat del registre electrònic dels tractaments fitosanitaris a partir de l’1 de gener de 2027 i exigeix la derogació del Reglament d’Execució (UE) 2023/564, que imposa este sistema a les explotacions agràries.
L’organització defensa que cada llaurador i llauradora puga triar com portar el seu quadern de tractaments, ja siga en paper o en format digital, sense que l’Administració impose un únic model.
LA UNIÓ considera que la digitalització pot ser útil per a moltes explotacions, però no ha de convertir-se en una obligació generalitzada que afija més burocràcia, costos i dificultats a qui no disposa dels mitjans, coneixements o condicions necessàries per a treballar exclusivament amb eines electròniques.
La normativa vigent establix que els tractaments fitosanitaris realitzats a partir de l’1 de gener de 2027 hauran de registrar-se obligatòriament per mitjans electrònics, una vegada finalitze l’excepció que permet mantindre els registres en paper fins al 31 de desembre de 2026 a Espanya.
Per a l’organització, esta imposició va en contra de la simplificació administrativa, ja que les explotacions tenen dimensions, estructures i necessitats diferents. A més, considera que les administracions haurien d’aprofitar i interconnectar les dades que ja tenen sobre les transaccions de productes fitosanitaris, superfícies i cultius, per a evitar que els productors introduïsquen reiteradament la mateixa informació en diferents plataformes.
En este sentit, reclama portals públics, gratuïts i fàcils d’utilitzar que incorporen les dades disponibles i permeten consultar-les, completar-les, corregir-les i descarregar-les o imprimir-les, sense que l’ús d’estes eines siga obligatori.
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, assenyala que els agricultors que preferisquen el format digital han de poder utilitzar-lo, però també s’ha de respectar el dret de qui vulga continuar portant correctament els registres en paper.
L’organització insistix que no qüestiona la necessitat de registrar els tractaments fitosanitaris ni les garanties de traçabilitat i control, sinó que este registre haja de realitzar-se necessàriament en format electrònic.
Per això, exigeix a la Comissió Europea que derogue el reglament i garantisca la possibilitat de mantindre els registres en els dos formats. També reclama al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) que lidere esta revisió normativa juntament amb altres estats membres i trasllade la reivindicació a les institucions europees.
Finalment, demana a la Generalitat Valenciana que recolze formalment la proposta i reclame al Govern central que actue abans de l’entrada en vigor de l’obligatorietat. LA UNIÓ defensa que la tecnologia ha d’estar al servici dels llauradors i que la digitalització ha d’avançar des de la voluntarietat, la proporcionalitat i el respecte a la diversitat de les explotacions.