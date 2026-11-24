La superfície dedicada a este fruit ha passat de 279 hectàrees en 2016 a 3.855 en 2025, amb una producció de més de 32.000 tones
La Comunitat Valenciana ja concentra el 22,5 % de la producció espanyola i és la segona autonomia exportadora d’alvocat
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat el creixement del cultiu de l’alvocat a la Comunitat Valenciana, que ha passat de ser una producció minoritària a convertir-se en una alternativa per a moltes explotacions agrícoles. La superfície cultivada ha augmentat de 279 hectàrees en 2016 a 3.855 en 2025, mentre que la producció ha arribat a les 32.382 tones, el 22,5 % del total nacional.
Barrachina ha fet estes declaracions durant la clausura del IV Fòrum Internacional del Cultiu de l’Alvocat, AguacateForum 2026, organitzat per l’Associació de Productors d’Alvocats (ASOPROA) i AVA-ASAJA al Palau de Congressos de València.
El conseller ha subratllat que en nou anys la superfície dedicada a este cultiu s’ha multiplicat quasi per catorze i ha recordat que encara hi ha plantacions que no han arribat a la plena producció.
La Comunitat Valenciana és actualment la segona autonomia exportadora d’alvocat d’Espanya. En 2025, les vendes a l’exterior van arribar als 43,3 milions d’euros, amb un saldo comercial positiu de 20,14 milions. El 88,8 % de les exportacions es va dirigir a la Unió Europea, principalment a França, els Països Baixos i Alemanya.
Barrachina ha destacat la proximitat als mercats europeus com un avantatge per als productors valencians i ha defensat la importància d’oferir un producte de qualitat i millorar les condicions de comercialització. En este sentit, ha posat en valor la marca de qualitat CV, gestionada per ASOPROA, com a ferramenta per a diferenciar l’alvocat valencià.
Investigació i eficiència en l’ús de l’aigua
El creixement del cultiu també planteja nous reptes, especialment per les necessitats hídriques de l’alvocat i la seua sensibilitat a la salinitat i als períodes de sequera. Segons ha explicat el conseller, este fruit necessita entre 6.000 i 7.000 metres cúbics d’aigua per hectàrea a l’any, per la qual cosa considera fonamental millorar l’eficiència del reg i incorporar ferramentes de precisió.
En este àmbit, l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) desenvolupa sis línies d’investigació específiques sobre l’alvocat, centrades en la millora genètica, la tolerància a la salinitat, la fertilització, la sanitat vegetal i la conservació del fruit després de la recol·lecció.
A més, les estacions experimentals de Carcaixent i Vila-real duen a terme assajos per a estudiar noves varietats, tècniques que milloren el quallat i sistemes de producció més eficients.
Barrachina ha insistit en la necessitat d’oferir solucions als problemes concrets dels agricultors, com ara reduir la caiguda del fruit, identificar les varietats més adequades i ajustar el reg i la fertilització a les necessitats de cada explotació.
Un cultiu que atrau nous agricultors
El conseller també ha destacat les oportunitats que oferix l’alvocat per al relleu generacional en el camp valencià. En la convocatòria d’ajudes a joves i nous agricultors de 2025, 15 joves s’han incorporat al sector amb explotacions que inclouen este cultiu, sobre una superfície total de 34 hectàrees.
Així mateix, la convocatòria de modernització d’explotacions agrícoles i ramaderes de 2026, dotada amb 50 milions d’euros, ha rebut 833 sol·licituds a la Comunitat Valenciana, que inclouen inversions relacionades amb unes 100 hectàrees d’alvocat.
Barrachina ha conclòs que el futur d’este cultiu depén de garantir l’aigua, impulsar la investigació i aconseguir explotacions rendibles perquè el creixement de l’alvocat puga mantindre’s en els pròxims anys.