La institució provincial planteja elevar fins als 750.000 euros el Pla de suport a les Mancomunitats en els pressupostos de 2027.
El ple ha aprovat 500.000 euros en ajudes per a 2026, que es repartiran entre 30 entitats i complementen els 10 milions d’euros del Pla Obert per a inversions.
La Diputació de València estudiarà incrementar un 50% les ajudes anuals destinades a les mancomunitats per a cobrir les seues despeses corrents. La proposta, anunciada per la vicepresidenta primera i responsable de Comarcalització, Natàlia Enguix, planteja elevar la partida actual fins als 750.000 euros en els pressupostos de 2027.
L’anunci es va fer durant el ple provincial en què es va aprovar, sense vots en contra, la concessió de les ajudes del Pla de suport a les Mancomunitats (PMAN) corresponents a 2026. En esta convocatòria, la Diputació distribuirà 500.000 euros entre 30 mancomunitats de la província.
Enguix ha explicat que l’objectiu de l’increment és ajudar estes entitats a afrontar l’augment dels costos dels últims anys i garantir que puguen continuar prestant els seus servicis amb qualitat. També ha destacat el paper de les mancomunitats en l’atenció als municipis més xicotets i en la vertebració territorial de les comarques.
El suport provincial es completa amb els 10 milions d’euros reservats per a les mancomunitats dins del Pla Obert, el principal programa inversor de la Diputació, que permet a estes entitats executar les actuacions que necessiten. A més, poden incorporar-se a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere.
L’Horta Sud rebrà 69.000 euros i la Ribera Alta, 46.700
Les ajudes aprovades per a 2026 presenten quanties diferents en funció de cada entitat. La Mancomunitat de l’Horta Sud, que representa 20 municipis, rebrà la partida més elevada, amb 69.000 euros. En l’altre extrem se situa la Mancomunitat de servicis socials de la Font de la Figuera, Montesa i Fontanars dels Alforins, amb 6.260 euros.
La Mancomunitat de la Ribera Alta, que agrupa 35 ajuntaments, percebrà 46.700 euros, mentre que la de la Vall d’Albaida, amb 34 municipis, rebrà 34.700 euros.
Les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa concentren diverses de les entitats beneficiàries. Entre elles figuren les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, Albalat de la Ribera-Polinyà del Xúquer, el Marquesat, la Vall dels Alcalans i La Comuna, a més de l’entitat que agrupa Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent per a l’abastiment d’aigua i altres servicis.
A l’Horta, les ajudes arriben a les mancomunitats de l’Horta Nord i l’Horta Sud, així com a les del Barri del Crist i el Carraixet. A la Vall d’Albaida també es beneficien les entitats de servicis socials AMABS i Porta de la Vall, mentre que a la Costera reben suport l’Ombria de la Serra Requena, la Costera-La Canal i la mancomunitat de la Font de la Figuera, Montesa i Fontanars dels Alforins.
El repartiment es completa amb les mancomunitats de l’Alto Turia i La Serranía, als Serrans; El Tejo i Tierra del Vino, a la Plana Utiel-Requena; La Baronia i les Valls, al Camp de Morvedre; La Valldigna i la Safor; Hoya de Buñol-Chiva; Valle de Ayora-Cofrentes; El Rincón de Ademuz; El Camp de Túria i la Canal de Navarrés.
Amb esta línia d’ajudes, la Diputació busca reforçar la capacitat econòmica de les mancomunitats i contribuir al manteniment dels servicis que presten de manera compartida als municipis de la província.