L’actuació recuperarà el llenç situat entre les torres u i tres, amb una intervenció centrada en l’estabilitat i la protecció de l’estructura.
Les obres, finançades amb els Fons DANA de la Conselleria de Cultura, començaran previsiblement d’ací a un mes, una vegada formalitzat el contracte.
L’Ajuntament d’Alzira ha adjudicat les obres de restauració del llenç de la muralla almohade situat entre les torres u i tres a l’empresa Estudios del Métodos de la Restauración, per un import de 373.000 euros. L’actuació està finançada amb els Fons DANA de la Conselleria de Cultura.
Els treballs començaran una vegada se signe el contracte de l’obra, un tràmit que es preveu que es complete aproximadament en el termini d’un mes. Després de l’adjudicació, el següent pas és formalitzar el contracte administratiu per a poder avançar cap a l’inici de la intervenció.
L’objectiu principal és recuperar l’estabilitat i la protecció superficial dels trams de la muralla, actuant sobre les capes actuals sense esborrar-ne la lectura arqueològica. A més, es prepararà el parament per a aplicar un acabat compatible amb les característiques originals.
El regidor de Patrimoni Històric, Xavi Pérez, ha destacat la importància de recuperar este element tan significatiu del patrimoni històric d’Alzira, especialment per al barri de la Vila.
Els treballs consistiran a retirar els morters impropis i, una vegada definida la superfície final d’actuació, aplicar un tractament consolidant compatible amb els materials originals, sempre amb seguiment arqueològic.
Pérez ha remarcat que la intervenció permetrà rehabilitar este Bé d’Interés Cultural (BIC) amb una empresa especialitzada i amb una cura minuciosa durant tot el procés.