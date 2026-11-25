La Fira de Nadal d’ACEB se celebrarà del 27 al 29 de novembre al cèntric carrer de Santa Bàrbara, amb una àmplia oferta de productes i propostes comercials.
La programació inclourà tallers, xarrades, activitats culturals i espectacles per als més menuts.
El comerç local de Benifaió es vestirà de Nadal este cap de setmana amb una nova edició de la Fira de Nadal de l’Associació de Comerços i Empreses de Benifaió (ACEB). La cita tindrà lloc del 27 al 29 de novembre al cèntric carrer de Santa Bàrbara, on veïns i visitants podran trobar una àmplia varietat d’ofertes i avançar les seues compres nadalenques.
La inauguració serà el divendres 27 de novembre a les 18.00 hores. La fira es podrà visitar fins al diumenge 29, a les 20.00 hores, amb diferents parades comercials organitzades per ACEB amb la col·laboració de l’Ajuntament de Benifaió.
A més de l’oferta comercial, les persones que s’acosten a esta proposta podran participar en tallers, xarrades, activitats culturals i espectacles per als més menuts, en una programació pensada per a gaudir de l’ambient nadalenc i donar suport al comerç de proximitat.