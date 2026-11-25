La jornada ha combinat memòria històrica, diàleg intergeneracional i una demostració tradicional d’espolsar el cacau.
La iniciativa, emmarcada en el 25N, ha reivindicat el paper de les dones camperoles en la sobirania alimentària i la defensa dels seus drets.
L’acte, celebrat aquesta vesprada al Sequer de l’Ermita amb motiu del 25N, ha unit memòria històrica, diàleg intergeneracional i una demostració tradicional.
El Sequer de l’Ermita de Guadassuar ha acollit aquest dimecres 25 de novembre la jornada «Dones de terra i cacau», una trobada celebrada amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones per a posar en valor el paper clau de les dones en l’agricultura local.
Durant la sessió, les persones assistents han gaudit d’un repàs històric, una conversa intergeneracional i una demostració pràctica d’espolsar el cacau, amb l’objectiu de reconéixer els sabers de les dones que han mantingut viu aquest cultiu i la seua cultura.
L’activitat s’ha sumat a la campanya pel 25N de La Via Campesina, recordant que no hi ha sobirania alimentària sense les dones camperoles i reivindicant la fi de totes les violències contra les dones i els territoris. Amb aquesta trobada, Guadassuar ha reafirmat que defensar la terra i els sabers tradicionals és també defensar la vida i els drets de les dones.