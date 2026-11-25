La Generalitat alerta dels riscos de frau en les compres en línia durant el Black Friday i el Cyber Monday.
Talaia recomana verificar les botigues, desconfiar de les ofertes sospitoses i protegir les dades personals i bancàries.
El Centre Valencià de Ciberseguretat (Talaia), dependent de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) de la Generalitat Valenciana, ha difós una sèrie de recomanacions per a previndre fraus durant la campanya comercial del Black Friday i el Cyber Monday.
L’augment de les compres per Internet durant estes dates comporta també una major exposició a possibles estafes digitals. Per això, el centre insisteix en la importància d’actuar amb prudència, verificar la informació i protegir tant les dades personals com les bancàries.
Les recomanacions se centren en tres moments del procés de compra: abans de formalitzar la comanda, durant el pagament i després de rebre la confirmació de l’enviament.
Abans de fer una compra, Talaia aconsella desconfiar de les ofertes que semblen excessivament avantatjoses o que utilitzen missatges d’urgència per a pressionar els consumidors.
El centre recomana prioritzar les botigues oficials i les plataformes de confiança. En el cas de comerços desconeguts, és convenient comprovar les dades de contacte, les condicions de compra i devolució, així com les opinions d’altres clients.
També desaconsella accedir a promocions mitjançant enllaços rebuts per SMS o aplicacions de missatgeria, com WhatsApp. En estos casos, la recomanació és entrar directament en la pàgina oficial de l’establiment. Així mateix, és preferible evitar les xarxes wifi públiques a l’hora de realitzar operacions de compra o pagament.
La iniciativa s’emmarca en les accions de conscienciació de Talaia per a fomentar hàbits digitals segurs i reduir els riscos associats a les operacions en línia.