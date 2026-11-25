L’Associació de Víctimes de la dana del 29 d’octubre de 2024 ha traslladat a Nacions Unides la necessitat d’exigir responsabilitats polítiques per la gestió de l’emergència
Especialment per la desprotecció de les persones majors que vivien en residències, habitatges tutelats o als seus domicilis
En una reunió amb l’expert independent de l’ONU, Zvezdan Pirtošek, l’entitat ha qüestionat l’actuació de l’aleshores consellera de Serveis Socials, Susana Camarero, i ha criticat que encapçale la candidatura del PP al Senat per València.
L’associació denuncia que la resposta durant la inundació va ser insuficient i recorda que onze persones majors van morir en residències i habitatges tutelats
A més d’exigir responsabilitats, reclama reforçar els serveis socials de proximitat, els sistemes d’alerta i els protocols d’evacuació per a garantir que les persones majors estiguen protegides davant futures emergències climàtiques. L’entitat també demana que les persones majors estiguen al centre de l’elaboració de futures polítiques de prevenció i resposta davant pròximes emergències.