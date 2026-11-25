La DOP Xufa de València celebra el seu 40 aniversari amb un reconeixement als professionals que han contribuït a protegir i promocionar este producte de l’Horta.
Pérez Llorca reclama més controls a les importacions i defensa la reciprocitat comercial per a garantir unes condicions de competència equilibrades per al sector agrari valencià.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha participat este dimecres en l’acte commemoratiu del 40 aniversari de la Denominació d’Origen Protegida Xufa de València, on ha destacat la tasca del Consell Regulador en la protecció i promoció d’un dels productes més representatius de l’agricultura valenciana.
Durant la celebració, en què s’ha reconegut la trajectòria dels cinc presidents que han estat al capdavant del Consell Regulador, Pérez Llorca ha posat en valor el treball dels agricultors, elaboradors d’orxata, comercialitzadors i altres professionals vinculats al sector per consolidar una denominació que identifica la procedència de la xufa cultivada a l’Horta de València.
El president ha destacat la qualitat de la producció agrícola valenciana i ha defensat la importància de mantindre els estàndards que caracteritzen els productes de la Comunitat Valenciana. En este sentit, ha assenyalat que la qualitat alimentària també està relacionada amb la protecció de la salut dels consumidors.
Un dels principals assumptes abordats durant l’acte ha sigut la competència en els mercats internacionals. Pérez Llorca ha advertit de les dificultats a què s’enfronta la xufa valenciana davant de productes procedents d’altres països i ha reclamat més garanties en els controls de les importacions.
En esta línia, ha defensat que els aliments agroalimentaris que entren a la Unió Europea han de complir unes exigències equivalents a les que s’apliquen als productors europeus. Una reivindicació que s’emmarca en la demanda de reciprocitat comercial que la Generalitat ha traslladat a les institucions europees i que busca garantir unes condicions de competència més equilibrades per al sector primari.
Pérez Llorca també ha reivindicat el paper de les denominacions d’origen com a instruments per a protegir els productes vinculats al territori, reforçar-ne la identificació i donar valor al treball dels productors.
Finalment, el president ha situat entre els reptes del sector agrari la modernització de les explotacions, el foment del relleu generacional, la recuperació de superfície cultivable i la reducció de la burocràcia, amb l’objectiu de millorar la competitivitat i garantir la continuïtat de l’activitat agrícola.