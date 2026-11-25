La vicepresidenta primera de la Generalitat reclama que la societat no ignore els senyals d’alarma i recorda que 47 dones han sigut assassinades a Espanya en 2026, sis d’elles a la Comunitat Valenciana.
Els Premis 25N reconeixen la trajectòria de la fiscal Socorro Zaragozá, la Fundació Adecco, Mensajeros de la Paz, Amar Dragoste i els col·legis oficials de farmacèutics valencians.
La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha reivindicat que la lluita contra la violència sobre les dones és una responsabilitat de tota la societat. «No mirar cap a un altre costat, no justificar cap conducta violenta i actuar quan detectem un senyal d’alarma» són, segons ha assenyalat, algunes de les claus per a combatre esta realitat.
Camarero s’ha pronunciat durant l’acte commemoratiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, celebrat este dimecres, en el qual ha entregat, juntament amb l’alcaldessa de València, María José Catalá, els reconeixements de la Generalitat a persones i entitats destacades pel seu compromís i trajectòria en esta lluita.
Durant la seua intervenció, la vicepresidenta ha advertit que la violència masclista pot començar amb comportaments de control, aïllament, humiliació, missatges constants o la por d’expressar una opinió i relacionar-se amb altres persones.
Així mateix, ha recordat que 47 dones han sigut assassinades per violència de gènere a Espanya des de principis de 2026, sis d’elles a la Comunitat Valenciana. A estes víctimes s’afigen tres menors assassinats al territori nacional, dos dels quals a la Comunitat Valenciana.
Per això, ha demanat a la ciutadania que no deixe sense resposta les crides d’ajuda ni passe per alt els canvis de comportament o les manifestacions de por que poden advertir d’una situació de violència. També ha traslladat un missatge de suport a les víctimes: «No esteu a soles, ens teniu al vostre costat. Sempre hi ha una eixida».
Camarero ha insistit que esta lluita no correspon únicament a les administracions, els professionals o les associacions, sinó que necessita la implicació de tota la societat. A més, ha reconegut el treball de les persones i entitats que atenen, protegixen, assessoren i acompanyen les víctimes en els moments més difícils.
Per la seua banda, l’alcaldessa de València, María José Catalá, ha afirmat que el 25N és una jornada en què «no es pot ser indiferent» i ha apel·lat a la memòria, el compromís i la responsabilitat col·lectiva. També ha defensat que l’erradicació de la violència contra les dones és una qüestió d’Estat que ha d’estar per damunt de qualsevol diferència política o ideològica.
Catalá ha reivindicat la coordinació entre administracions, forces i cossos de seguretat, professionals, entitats i ciutadania per a garantir la protecció i l’acompanyament de les víctimes. En este sentit, ha remarcat que cap dona ha de sentir-se sola davant de la violència.
Cinquena edició dels reconeixements? No, quarta edició dels Premis 25N
Durant l’acte, la Generalitat ha entregat els guardons corresponents a la quarta edició dels Premis 25N, que distingixen persones i entitats per les seues aportacions en diferents àmbits de la lluita contra la violència masclista.
La fiscal delegada i degana de Violència sobre la Dona de la Fiscalia Provincial de València, Socorro Zaragozá, ha sigut reconeguda per la seua trajectòria professional i pel treball desenvolupat per a garantir protecció i justícia a les dones víctimes.
La Fundació Adecco ha rebut el guardó per la seua tasca en la integració de les víctimes de violència, especialment a través de les oportunitats laborals que afavorixen la seua independència econòmica i la recuperació de la confiança.
Per la seua banda, Mensajeros de la Paz ha sigut distingida pel seu treball en la prevenció i l’atenció a menors i adolescents. Camarero ha destacat especialment la figura del pare Ángel i la seua dedicació a les persones que més necessiten ajuda i acompanyament.
Un altre dels reconeixements ha sigut per a l’associació Amar Dragoste, pel seu treball amb dones que han patit tràfic, explotació sexual o prostitució, i pel seu acompanyament en els processos de recuperació de la llibertat i reconstrucció de les seues vides.
Finalment, els col·legis oficials de farmacèutics d’Alacant, Castelló i València han rebut una distinció pel seu treball en la divulgació i la conscienciació contra la violència sobre les dones. La Generalitat ha posat en valor la proximitat dels professionals farmacèutics, que poden detectar senyals d’alarma i oferir una primera ajuda a les dones que patixen estes situacions.