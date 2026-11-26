La baixa del metge del Mareny de Barraquetes obliga a traslladar les cites a Sueca
El Consultori Auxiliar del Mareny de Barraquetes ha suspés temporalment l’atenció mèdica a causa de la baixa del professional que ocupa la plaça.
El departament de salut de la Ribera ha derivat les cites al Centre de Salut de Sueca, fet que obliga els pacients a desplaçar-se i ha provocat malestar entre els usuaris.
L’administració local ha sol·licitat que totes les persones que no estiguen conformes amb esta situació i vulguen mostrar-hi la seua disconformitat presenten un full de reclamacions al mateix consultori del Mareny de Barraquetes.
Per la seua banda, des del departament de salut assenyalen que es tracta d’una situació temporal motivada per la baixa del facultatiu
Així mateix, han afegit que s’ha fet «un gran esforç» per a cobrir la baixa, atés que existix un dèficit estructural de metges de família arreu d’Espanya. Mentrestant, el consultori ha continuat obert oferint la resta de serveis, com ara Infermeria.