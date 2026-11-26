Les altes temperatures registrades durant les últimes setmanes han tingut conseqüències negatives en els cultius de la comarca i en el procés de maduració de la fruita.
Així ho explica Pepe España, president d’AVA-ASAJA a Alzira, qui analitza els efectes que la calor prolongada ha provocat en el camp.
Ara que comença a notar-se una lleugera baixada de les temperatures i arriba un poc de frescor, els agricultors esperen que les condicions meteorològiques donen una treva als cultius, després d’un període marcat per la calor intensa.