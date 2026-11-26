La UE ha importat més de 821.000 tones d’arròs de Mercosur, Myanmar i Cambodja entre gener i agost, amb un valor unitari un 22% inferior al de 2025
L’organització demana salvaguardes comercials vinculades als preus i als costos de producció, així com una ajuda de 1.200 euros per hectàrea de la Generalitat per a evitar l’abandó del cultiu
LA UNIÓ Llauradora denuncia que la Unió Europea ha importat més de 821.000 tones d’arròs procedents de Mercosur, Myanmar i Cambodja durant els huit primers mesos de 2026, amb un valor unitari mitjà un 22% inferior al registrat en el mateix període de l’any anterior. L’organització considera que esta evolució agreuja la crisi de rendibilitat del sector arrosser valencià i posa en risc la continuïtat del cultiu en la pròxima campanya.
Segons les dades oficials analitzades per l’entitat, entre gener i agost la UE va importar 238.990 tones d’arròs de Mercosur i 582.866 tones de Myanmar i Cambodja. Tot i que el volum conjunt va disminuir un 8,1% respecte a 2025, el valor unitari mitjà va passar d’uns 603 a 473 euros per tona.
Per a LA UNIÓ, els mecanismes de protecció comercial europeus han de tindre en compte no sols les quantitats importades, sinó també els preus d’entrada, els costos efectius de producció i la rendibilitat de les explotacions.
L’organització posa el focus en l’entrada de més de 165.000 tones d’arròs semiblanquejat o blanquejat procedent de Myanmar, amb un valor unitari mitjà de 419 euros per tona, un 27,5% menys que l’any anterior. Este producte entra a un preu aproximat de 0,41 euros per quilo, mentre que el cost orientatiu de produir un quilo d’arròs amb corfa a la Comunitat Valenciana, abans de qualsevol transformació, se situa al voltant dels 0,54 euros.
Mentrestant, els arrossers valencians perceben preus en origen d’uns 0,31 euros per quilo, molt per davall dels costos de producció. A esta situació s’afigen les dificultats agronòmiques i fitosanitàries i la reducció dels rendiments d’esta campanya.
El responsable del sector de l’arròs de LA UNIÓ, Enric Bellido, considera que el problema no és únicament el volum d’importacions, sinó també els preus als quals entren al mercat europeu. L’organització adverteix que l’abaratiment de les importacions pot pressionar els preus de referència, la demanda de la indústria i la rendibilitat dels productors.
En el cas de Mercosur, el contingent d’arròs sense aranzel corresponent a 2026, de 6.667 tones efectives, es va esgotar el passat 23 d’agost, menys de quatre mesos després de l’inici de l’aplicació provisional de l’acord comercial, l’1 de maig. Esta quantitat augmentarà fins a les 20.000 tones en 2027 i creixerà progressivament fins a les 60.000 tones anuals a partir de 2031. LA UNIÓ recorda que el contingent limita el volum que pot entrar sense aranzels, però no les importacions totals, que poden continuar després del seu esgotament amb el pagament dels drets corresponents.
Per la seua banda, Myanmar i Cambodja es beneficien del règim comercial preferencial de la UE per als països menys desenvolupats. Segons els càlculs de l’organització, l’avantatge aranzelari potencial de les importacions d’arròs d’estos dos països va arribar als 62,8 milions d’euros entre gener i agost de 2026, en comparació amb un aranzel de referència de 175 euros per tona.
LA UNIÓ qüestiona les salvaguardes comercials europees
L’organització també alerta de les limitacions del nou mecanisme automàtic de salvaguarda per a les importacions d’arròs de Myanmar i Cambodja, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2027. Este sistema permet un increment del 45% sobre els volums històrics de referència abans d’activar el restabliment dels aranzels.
Els llindars anuals se situen en 249.200 tones per a Myanmar i 313.268 per a Cambodja, més de 562.000 tones en conjunt. Segons una simulació de LA UNIÓ, si estos límits hagueren estat vigents entre 2023 i 2025, Myanmar hauria superat per si sol el llindar d’activació en 2025, mentre que Cambodja no l’hauria depassat en cap d’eixos tres exercicis.
A més, el mecanisme no diferencia entre arròs redó, mitjà o llarg i exclou l’arròs partit. La UE va importar més de 216.000 tones d’este últim producte des de Myanmar i Cambodja durant els huit primers mesos de 2026, més del 37% de les importacions asiàtiques analitzades de manera desagregada.
LA UNIÓ considera que una de les principals mancances del sistema és que una caiguda significativa dels valors unitaris d’importació no activa automàticament mesures de protecció comercial. Per això, reclama que els mecanismes tinguen en compte també l’evolució dels preus i la rendibilitat dels productors.
Entre les peticions al Govern d’Espanya i a la Comissió Europea, l’organització planteja investigar l’impacte acumulat de les importacions sobre els preus i els marges dels productors, estudiar l’activació dels mecanismes generals de salvaguarda i reduir el marge del 45% previst per a Myanmar i Cambodja.
També proposa incorporar indicadors de preus i rendibilitat, establir llindars diferenciats segons el tipus d’arròs i avaluar les conseqüències de l’exclusió de l’arròs partit. A més, demana un estudi harmonitzat dels costos efectius de producció en les diferents regions arrosseres europees i l’establiment de preus mínims d’entrada que eviten que les importacions pressionen la producció europea per davall dels seus costos.
Altres reivindicacions són reforçar els controls a les importacions, garantir la reciprocitat en les condicions de producció, millorar la transparència dels contingents aranzelaris i identificar clarament l’origen de l’arròs en l’etiquetatge.
Una ajuda de 1.200 euros per hectàrea per a evitar l’abandó del cultiu
Més enllà de les mesures comercials que corresponen a la Unió Europea i al Govern d’Espanya, LA UNIÓ reclama a la Generalitat una ajuda extraordinària de 1.200 euros per hectàrea per a garantir la continuïtat del cultiu de l’arròs en 2027.
La proposta dona prioritat als llauradors professionals i a les explotacions agràries prioritàries i busca compensar part de les pèrdues econòmiques per a evitar l’abandó de l’activitat. Segons l’organització, la mesura requeriria un pressupost d’una mica més de 18 milions d’euros.
LA UNIÓ adverteix que la desaparició progressiva del cultiu tindria conseqüències que anirien més enllà de l’àmbit agrari, especialment en espais naturals protegits com l’Albufera de València i la Marjal de Pego-Oliva. En estos entorns, l’activitat arrossera contribueix al manteniment de la biodiversitat, la gestió hídrica, el paisatge i l’equilibri ambiental.
Enric Bellido insisteix que els productors valencians no poden esperar a futures modificacions de la normativa europea per a decidir si tornen a sembrar en 2027. Per això, l’organització demana una resposta immediata de la Generalitat que contribuïsca a mantindre el cultiu i l’activitat agrària vinculada als espais naturals valencians.