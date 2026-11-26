L’OPO inclou 5.419 places de personal estatutari i 325 de personal funcionari de gestió sanitària i salut pública
Entre les categories amb més vacants destaquen Infermeria, amb 1.303 places; Medicina, amb 1.114, i TCAE, amb 750
La Mesa Sectorial de Sanitat ha aprovat per unanimitat l’oferta pública d’ocupació (OPO) de 2026, que inclou un total de 5.744 places de la Conselleria de Sanitat. La proposta ha comptat amb el vot favorable de totes les organitzacions sindicals amb representació en la mesa: SATSE, CCOO, UGT, CSIF, CESMCV-SAE i Intersindical Salut-Intersindical Valenciana.
Del total de places, 5.419 corresponen a personal estatutari d’institucions sanitàries, de les quals 3.060 són de torn lliure i 2.359 de promoció interna. Les altres 325 places són de personal funcionari de gestió sanitària i salut pública, amb 198 de torn lliure i 127 de promoció interna.
Per grups professionals, l’oferta contempla 1.114 places de Medicina, entre les quals destaquen 195 de Medicina de Família d’Equips d’Atenció Primària, 73 de Medicina d’Urgència Hospitalària, 65 d’Anestesiologia i Reanimació, 60 de Pediatria d’Atenció Primària i 60 de Psiquiatria. També s’inclouen vacants de Medicina Interna, Oftalmologia, Neurologia i Medicina SAMU, entre altres especialitats.
A més, s’oferiran 1.303 places d’Infermeria i les seues especialitats. D’estes, 1.000 corresponen a Infermeria d’Institucions Sanitàries, 150 a Infermeria Familiar i Comunitària, 67 a Infermeria de Salut Mental, 50 a Infermeria Obstetricoginecològica (comares), 30 a Infermeria SAMU i sis a Infermeria del Treball.
Places per a personal sanitari i administratiu
L’OPO també incorpora 750 places de tècnic o tècnica en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAE) i altres 750 d’auxiliar administratiu de la Funció Administrativa. A estes se sumen 668 places de zelador, 160 de tècnic especialista en Laboratori, 92 de Psicologia Clínica, 89 d’administratiu, 77 de fisioterapeuta, 74 de tècnic en Farmàcia i 60 de tècnic especialista en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.
Pel que fa als cossos funcionarials, l’oferta inclou 38 places del Cos Superior d’Administració General Sanitària, 37 de Veterinària de Salut Pública, 40 d’auxiliar de Gestió Sanitària i 30 d’administratiu de Gestió Sanitària. També es preveuen 30 places d’especialistes en Salut Pública, 23 d’infermeria de Gestió Sanitària i Salut Pública i 21 de farmacèutics de Salut Pública, entre altres categories.
Convocatòries conjuntes de les ofertes de 2024, 2025 i 2026
L’oferta de 2026 s’emmarca en l’Instrument de Planificació Plurianual 2026-2027, aprovat també per unanimitat en la Mesa Sectorial. Este document estableix una estratègia per a reduir la temporalitat en l’ocupació pública sanitària per davall del 8%, d’acord amb la normativa vigent.
El pla permet habilitar una taxa específica i addicional a la de reposició ordinària, situada en el 120% per al sector sanitari. L’objectiu és cobrir places estructurals vacants que actualment estan ocupades per personal temporal i consolidar equips assistencials estables.
Per a accelerar la incorporació de personal fix i reduir la interinitat, la Conselleria de Sanitat preveu tramitar les convocatòries derivades de l’OPO de 2026 com més prompte millor. La intenció és que es puguen convocar conjuntament amb les places que encara queden pendents de les ofertes públiques d’ocupació de 2024 i 2025.