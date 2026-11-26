Sueca ha celebrat este matí una de les seues tradicions més arrelades: les Catalinetes. Més de 150 persones majors s’han reunit al Centre Integral de Majors, al CIM, per a compartir el tradicional esmorzar amb motiu d’esta festivitat.
Una cita molt esperada cada any i que ha comptat també amb la presència de l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, la regidora de Persones Majors, Carolina Torres, i altres membres de la corporació municipal.
Durant la trobada, l’alcalde ha destacat la tasca que es du a terme des del CIM i ha posat en valor estes activitats com a espais de convivència, germanor i participació.
Per la seua banda, la regidora de Persones Majors ha remarcat la importància de mantindre vives les tradicions més pròpies del municipi i de compartir estes celebracions amb els més majors.
Com a novetat d’esta edició, després de l’esmorzar s’han sortejat dos rotllos de Catalines de grans dimensions entre les persones assistents.
Una jornada de tradició i germanor que ha tornat a demostrar la bona acollida d’esta celebració entre les persones majors de Sueca.