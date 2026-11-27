Alzira es converteix en l’escenari de la gala dels Premis Cacau d’Or 2026 al Gran Teatre.
Els guardons reconeixen els establiments i les iniciatives que mantenen viva la tradició de l’esmorzar valencià.
Alzira es va convertir este 26 de novembre en la capital de l’esmorzar valencià amb la celebració de la gala dels Premis Cacau d’Or 2026 al Gran Teatre per a reconéixer els establiments i les iniciatives que mantenen viva esta tradició tan arrelada a la Comunitat Valenciana.
Una cita que va reunir professionals de l’hostaleria i representants del sector gastronòmic.
Este premi es valora amb molta estima per part del sector.
L’acte té un màxim objectiu: reconéixer els establiments i les iniciatives que mantenen viva esta tradició tan arrelada a la Comunitat Valenciana, la de l’esmorzar.
Però la iniciativa va més enllà i també té en compte la gastronomia internacional i aquells que aposten per traure les seues receptes a la nostra terra. I després de començar esta aventura, també hi ha qui no es posa nerviós.
Tal és la importància dels premis que fins i tot els personatges més reconeguts pels valencians han acudit al Gran Teatre d’Alzira.
Perquè l’esmorzar és la senya d’identitat dels valencians…
Per això, tenim clar que, per molts avanços que fem, esta tradició no desapareixerà.
Perquè anar a esmorzar també és reivindicar la identitat de la nostra comunitat.