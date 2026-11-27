La Junta de Portaveus ha seleccionat cinc guardonats en les categories de Cultura, Humanisme, Activitats Empresarials, Activitats Diverses i Esports.
Els reconeixements es lliuraran el pròxim 30 de desembre, coincidint amb la commemoració de l’entrada del rei Jaume I a la ciutat.
L’Ajuntament d’Alzira ja ha decidit qui rebrà les Insígnies d’Or de la Ciutat d’Alzira 2026. La Junta de Portaveus ha acordat els noms de les persones i entitats distingides enguany, una decisió que l’alcalde, Alfons Domínguez, ja ha comunicat als guardonats.
En la categoria de Cultura, la insígnia serà per a Pura Santacreu, catedràtica de valencià, en reconeixement a la seua trajectòria.
En l’apartat d’Humanisme, la distingida serà Empar Bria, pel seu activisme social en Amnistia Internacional la Ribera i la Taula per la Convivència.
Pel que fa a Activitats Empresarials, el reconeixement recaurà en Carlos Valiente, perruquer de Salones Valiente. En la categoria d’Activitats Diverses, s’ha seleccionat la Junta de Germandats i Confraries d’Alzira.
Finalment, en Esports, la insígnia serà per a Agustín López Barberà, guardonat amb el premi Illa del Xúquer per tota una vida de dedicació i trajectòria esportiva.
El lliurament de les distincions tindrà lloc el pròxim 30 de desembre, una data assenyalada per a la ciutat perquè commemora l’entrada del rei Jaume I a Alzira.