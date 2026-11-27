Arriba el Black Friday i els comerços es preparen per a una de les jornades de compres més intenses de l’any.
Descomptes, promocions i aparadors plens de cartells que conviden a traure
I en què és on més val la pena invertir en el Black Friday? Les opinions són diverses.
Amb tot, cada vegada són més els qui rebutjen este dia d’ofertes perquè, diuen, et fa gastar sense necessitat i impulsa el consumisme desmesurat.
Altres no se fien del BlackFirday perquè asseguren que pujen els preus els dies d’abans per a, finalment, deixar-los al mateix preu inicial.
Però els consumidors no són els únics protagonistes d’esta jornada. Els comerciants també tenen molt a dir: mentre que per a alguns el Black Friday representa una gran oportunitat per a augmentar les vendes, per a altres l’impacte no és tan positiu com podria semblar.
De fet, hi ha qui assegura que les ofertes només són positives per als grans centres comercials.
El Black Friday ja està en marxa i ara la pregunta és: aproftem realment les ofertes o ens deixem portar pel consum?