La Generalitat incrementa de sis a deu milions d’euros la partida destinada a reposar béns de primera necessitat i facilitar el reallotjament de les persones afectades.
El ple també aprova la jornada laboral de 35 hores setmanals per al personal de la Generalitat a partir de l’1 de gener de 2027 i un crèdit extraordinari de 50 milions per a fer front a les despeses de la dana.
El Consell ha ampliat de sis a deu milions d’euros la dotació de les ajudes destinades a les famílies afectades per la dana Adam, que va colpejar diferents municipis valencians el passat mes d’octubre. La mesura busca donar resposta a les necessitats detectades després de les sol·licituds presentades, que han superat les previsions inicials.
Segons ha explicat el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, es destinaran nou milions d’euros a la reposició d’estris i béns de primera necessitat i un milió d’euros al lloguer d’habitatges per a facilitar el reallotjament de les famílies afectades.
A més, el Consell ha aprovat un decret llei que autoritza un crèdit extraordinari de 50 milions d’euros per a cobrir les despeses derivades de la dana Adam. La norma també garanteix la incorporació als pressupostos de 2027 de crèdits de fins a 795 milions d’euros per a la recuperació de la riuada de 2024 i de fins a 100 milions per a fer front als efectes de la dana d’octubre de 2026.
El decret preveu, igualment, facilitar l’accés al finançament de persones autònomes i pimes mitjançant una subvenció directa a la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, a través de l’Institut Valencià de Finances.
Més ajudes per als familiars de les víctimes de la dana de 2024
En relació amb la riuada de 2024, el Consell ha aprovat una dotació addicional de 2,8 milions d’euros per a estendre les ajudes de 80.000 euros als familiars de les víctimes mortals les defuncions de les quals hagen sigut reconegudes judicialment després del decret inicial.
Dins del Pla Endavant, també s’ha concedit una subvenció de 4,8 milions d’euros per a construir i posar en marxa el Centre de Desenvolupament del Talent per a l’Ocupació i la Competitivitat CdT METAL, a Picanya. La iniciativa estarà destinada a formar joves desocupats en professions vinculades al sector del metall.
Jornada laboral de 35 hores a partir de 2027
Un altre dels acords destacats del ple ha sigut la implantació de la jornada laboral de 35 hores setmanals per al personal de l’Administració de la Generalitat, el personal docent no universitari i el personal estatutari de la sanitat pública valenciana. La mesura entrarà en vigor l’1 de gener de 2027 i respon a l’acord assolit el passat 14 de setembre en la Mesa Sectorial de Funció Pública.
Altres acords en infraestructures, serveis socials i cultura
En matèria d’infraestructures, el Consell ha autoritzat la contractació dels serveis de conservació i manteniment de les infraestructures públiques de la Generalitat a la província d’Alacant per al període 2027-2030, amb un valor estimat de 103,7 milions d’euros. També ha pres raó de les obres d’emergència per a reparar la carretera CV-373, d’accés al Parc Logístic de València, a Quart de Poblet, per 7,7 milions d’euros.
En l’àmbit dels serveis socials, s’ha aprovat el conveni amb l’IMSERSO per a finançar el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència durant 2026, amb una aportació de 73,2 milions d’euros de cadascuna de les administracions.
En sanitat, s’ha acordat amb el Col·legi Notarial de València facilitar la transmissió telemàtica dels documents de voluntats anticipades. En justícia, s’ha autoritzat la contractació del servei de vigilància i seguretat dels edificis judicials per 28,6 milions d’euros.
A més, s’han aprovat quatre convenis per més de 7,2 milions d’euros per al manteniment de centres educatius de titularitat municipal i provincial, així com un acord entre l’Institut Valencià d’Administració Pública i set organitzacions sindicals per a homologar activitats formatives dirigides al personal públic.
En cultura i turisme, el Consell ha aprovat un conveni amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per 1,66 milions d’euros, un altre amb la Fundació Cultural Oficina Media España i acords amb els ajuntaments de Castelló de la Plana i la Vila Joiosa per a promocionar Escala Castelló i La Vila Gastronòmica.
La Generalitat reclamarà 180 dies d’activitat per a la pesca d’arrossegament
Durant la reunió, el conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha informat sobre les propostes que la Generalitat traslladarà a la negociació europea de les possibilitats de pesca per a 2027.
El Consell reclamarà un mínim de 180 dies d’activitat per a la flota d’arrossegament del Mediterrani occidental i demanarà que la situació d’espècies com l’escamarlà no comporte noves restriccions generalitzades per al conjunt de la flota. També plantejarà revisar el sistema de gestió de la gamba roja per a evitar la doble limitació dels dies d’activitat i del volum de captures.
Finalment, el ple ha aprovat el nomenament de Miguel Galdón Pérez com a director general de l’Institut Valencià de Cultura.