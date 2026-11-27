La mesura entrarà en vigor l’1 de gener de 2027 i s’aplicarà als àmbits de Funció Pública, Educació i Sanitat, amb les particularitats acordades en cada sector.
El personal docent dedicarà 28 hores setmanals a activitats del centre educatiu i tindrà set hores de lliure disposició, mentre que la jornada ordinària anual del personal estatutari sanitari quedarà fixada en 1.512 hores.
El Consell ha aprovat la implantació de la jornada laboral de 35 hores setmanals per al personal de la Generalitat, amb efectes des de l’1 de gener de 2027. La mesura s’aplicarà al personal gestionat per la Direcció General de Funció Pública, així com als àmbits de l’Educació i la Sanitat, d’acord amb els pactes assolits en les respectives meses sectorials.
En l’àmbit de Funció Pública, l’acord estableix una jornada general de 35 hores setmanals i una jornada d’especial dedicació de 37 hores i 30 minuts, conforme al pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública del 14 de setembre de 2026.
Pel que fa al personal docent no universitari a jornada completa, el Consell ha ratificat l’acord de la Mesa Sectorial d’Educació del 30 de juny de 2026. La distribució de les 35 hores setmanals serà de 28 hores dedicades a activitats del centre educatiu, tant lectives com complementàries, i set hores de lliure disposició.
L’aplicació de la nova jornada no comportarà cap reducció de les retribucions del personal docent. En el cas dels professionals amb una reducció de jornada reconeguda o que ocupen llocs a temps parcial, s’aplicarà la part proporcional corresponent.
En l’àmbit sanitari, la mesura s’estendrà al personal estatutari de les institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut dependents de la Conselleria de Sanitat. També s’aplicarà al personal del Consorci Hospital General Universitari de València i del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.
La jornada ordinària efectiva general anual del personal estatutari sanitari quedarà fixada en 1.512 hores. Amb caràcter general, es desenvoluparà des de les 8.00 hores del dilluns fins a les 15.00 hores del divendres, tot i que es podran establir jornades especials o adaptacions organitzatives per a garantir l’atenció sanitària en funció de les necessitats dels centres, serveis i unitats.
A més, el personal funcionari gestionat per la Conselleria de Sanitat assumirà la jornada que s’establisca per al personal funcionari de l’Administració de la Generalitat, en les mateixes condicions que corresponguen segons el complement específic del lloc de treball.
Finalment, l’acord especifica que la implantació d’estes jornades no afectarà el compliment de l’objectiu de reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.