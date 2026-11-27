El 27 de novembre ret homenatge als docents i reconeix la seua dedicació, esforç i vocació en l’educació de les noves generacions.
Ser mestre és molt més que ensenyar: és transmetre valors, despertar curiositats i contribuir a construir el futur de la societat.
Este 27 de novembre se celebra el Dia del Mestre, una jornada dedicada a reconéixer i agrair la tasca de tots els docents que, amb esforç, dedicació i vocació, acompanyen cada dia els nostres xiquets en el seu camí d’aprenentatge. Ser mestre és molt més que ensenyar: és inspirar, escoltar, educar en valors, despertar curiositats i deixar empremta en el futur de cada alumne. Per açò, és un dia per a posar en valor una professió imprescindible, que construeix persones i transforma la societat.