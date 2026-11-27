El Partit Popular d’Alzira ha celebrat el seu acte de tancament de campanya a la Sala Rex
Una jornada que va reunir militants, simpatitzants i representants del partit al voltant d’una de les tradicions més arrelades d’aquest encontre: el tradicional arròs al forn.
La cita va comptar amb la presència de Juanfran, del president de la Generalitat, María José Catalá i Susana Camarero, que van acompanyar els populars d’Alzira en aquesta última trobada abans de la jornada electoral de diumenge.
Durant l’acte, els representants populars van mostrar la seua satisfacció pel desenvolupament de la campanya i es van declarar contents i optimistes davant les expectatives de cara al diumenge. Tots van coincidir a destacar el bon ambient viscut durant aquests dies i la confiança amb què afronten la recta final abans de les urnes.
La trobada també va servir per a comentar l’actualitat política nacional i, especialment, el debat celebrat la nit anterior. Un dels moments més comentats va ser l’expressió «calladita», pronunciada per Alberto Núñez Feijóo i que ha generat nombroses reaccions i comentaris en l’escena política.
En un ambient distés i de germanor, el PP d’Alzira va posar així el punt final a la campanya a la Sala Rex, combinant gastronomia, convivència i valoracions polítiques. Els populars es van acomiadar de la campanya amb un balanç positiu, contents pel treball realitzat i amb bones sensacions de cara a la cita electoral d’aquest diumenge.